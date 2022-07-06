Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с бизнесменом Алишером Усмановым в ЗАГСе после 30 лет брака.

Об этом Ирина Винер-Усманова сообщила российскому изданию ТАСС в среду, 6 июля.

"Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван", - сказала Винер-Усманова.

Известно, что в судебном участке №205 столичного района Крылатское сообщили изданию ТАСС, что Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Винер. О причинах подачи искового заявления и его отзыва неизвестно.

Напомним, в мае российский предприниматель и владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов подал в суд заявление о расторжении брака со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Пара прожила вместе 30 лет.

Ирина Винер - легендарный тренер по художественной гимнастике. Она воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок, среди которых Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. Занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Алишер Усманов - основатель и основной акционер группы USM (49%), среди активов которой "Металлоинвест", "Удоканская медь", "МегаФон", совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и "Аккерманн цемент". Forbes оценивает его состояние в 15,7 млрд долларов.

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