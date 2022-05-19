Российский предприниматель и владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов подал в суд заявление о расторжении брака со своей женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Пара прожила вместе 30 лет.

Это следует из опубликованной карточки дела судебного участка мирового судьи № 205.

"В суд поступило исковое заявление от Алишера Усманова о разводе с Ириной Винер-Усмановой", - рассказали в суде.

В суде добавили, что 19 мая прошла беседа по иску. Рассмотрение заявления по существу назначено на 7 июня мировым судьей судебного участка.

Алишер Усманов — основатель и основной акционер группы USM (49%), среди активов которой "Металлоинвест", "Удоканская медь", "МегаФон", совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и "Аккерманн цемент". Forbes оценивает его состояние в 15,7 млрд долларов.

По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания.

После начала войны в Украине бизнесмен попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Усманов назвал решение ввести против него ограничения несправедливым, заявив, что основанием для них послужили "сфабрикованные и голословные обвинения", которые задели его "честь, достоинство и бизнес-репутацию".

Ирина Винер — легендарный тренер по художественной гимнастике. Она воспитала не одно поколение олимпийских чемпионок, среди которых Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. Занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Известно, что Усманов и Винер состоят в браке с 1992 года. Причину их расставания пока не разглашают.

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