В декабре "Страна" сообщила о том, что брак министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его супруги Евгении, депутата Киевсовета, трещит по швам.

По нашей информации причиной стал роман с издательницей Светланой Павелецкой. Пара вместе более года. Отношения серьезные, возлюбленные живут в квартире главы украинского МИДа, неподалеку цирка, выгуливают собаку и строят планы на будущее. Нам также удалось сделать первые совместные кадры Кулебы и Павелецкой. В канун Нового года влюбленные отправились на ужин в ресторан, а затем на балет "Щелкунчик".

А вот и появилось признание Дмитрия, что они с законной супругой больше не вместе. Пост об этом главный дипломат страны разместила на своей странице в Facebook. Кулеба опубликовал фото сына с дочкой и подписал его так:

"Даже когда пути взрослых расходятся, дети остаются общим знаменателем и источником безграничной любви и вдохновения для меня и Жени".

Напомним, как мы писали ранее Дмитрий и Евгения вместе воспитывают сына сына Егора (16 лет) и дочь Любу (11 лет). В апреле они отметили свои дни рождения с разницей всего в пару дней. Официально заявлений о разводе от четы пока не последовало.

Ранее мы сообщали, что жене и детям Зеленского запретили оставаться в Офисе президента. С начала войны они общаются с ним по телефону.