Нардеп-"слуга народа" Святослав Юраш объявил о разводе со своей супругой Софией. В описании этого факта из своей жизни он применил оскорбительное выражение "Разведенец с прицепом", которое часто используют в сети в адрес одиноких матерей. "Прицепом" в данном случае, Юраш назвал собственного ребенка.

Кроме того, этот факт подтвердила и его уже экс-жена, написав большой текст на тему расставания. Среди прочего, она написала, что "нелегко быть с гением".

"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью. Не легко быть с гением. Рисовала тебя гуашью. И больно понимать, что мы - не то, что друг другу нужно. Мы заслуживаем и желаем друг другу лучшего", - написала София Юраш.

Напомним, что 19 октября 2019 года Святослав Юраш стал папой. Тогда София родила мальчика в одном из роддомов Киева. Пара назвала сына Львом, который при рождении весил 4240 граммов.