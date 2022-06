Медиамагнат и миллиардер Руперт Мёрдок, которого называют тайным советником Дональда Трампа решил развестись с 65-летней актрисой Джерри Холл (бывшей возлюбленной Мика Джаггера). Об этом сообщает The New York Times.

Для 91-летнего бизнесмена этот развод будет четвёртым. Он женился на Холл в 2016 году. Распавшийся брак особо не повлияет на состояние миллиардера, который входит в топ-100 богатейших людей мира, отметила газета. Представители супругов отказались от комментариев.

Forbes оценивает состояние Мёрдока в $17,6 млрд. В марте 2019 года миллиардер продал кино- и телестудии Fox, FX, National Geographic Networks и свою долю в Star India компании Disney за $71,3 млрд.

Мёрдок с Холл. Фото: hollywoodlife/Instagram

Первой женой Мёрдока была стюардесса Патрисия Букер, они развелись в 1966 году. Со второй супругой, шотландской журналисткой Анной Мердок Манн, миллиардер расстался в 1999 году. Третий развод состоялся в 2014 году, тогда Мёрдок расстался с предпринимательницей Венди Денг после 14 лет брака. У миллиардера четверо детей.

В числе прочего у Мёрдока есть доли в Fox Corp (материнская компания телеканала Fox News) и News Corp (издатель The Wall Street Journal). Активами он управляет через семейный траст в штате Невада, самому трасту принадлежит по 40% голосующих акций News Corp и Fox Corp. Также медиамагнат частично владеет лондонской газетой Times.

Как писала "Страна" в 2019 году Мёрдок советовал читать книгу Дэвида Маранисса When Pride Still Mattered ("Когда гордость все еще имела значение"). Книга, изданная почти два десятилетия назад, исследует человека и миф, которые превратили футбол в метафору американского опыта. Плюсом шли такие книги: "Альфред Хичкок", Питер Акройд; "Picasso: Creator And Destroyer", Арианна Хаффингтон; "Born Standing Up: A Comic’s Life", Стив Мартин.

