Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева выпустила две песни, и обе посвящены теме войны.

Релизы опубликованы на Ютуб-канале певицы вчера вечером.

Музыку к обеим песням написал Андрей Мисин, который давно сотрудничает с примадонной эстрады.

Одна из песен получила название "Мама", ее текст певица написала сама. Это диалог матери с погибшим на войне сыном.

Ты далеко, далеко.

Мне без тебя нелегко.

Мне без тебя, сын, невмочь.

Слёзы я спрятала в ночь,

В ночь, в ночь…

Мам, для тебя я живой.

Слышишь, мам?

Буду всегда я с тобой.

Я проклинаю тот бой, мам,

Что разлучил нас с тобой.

Разлучил, разлучил…

Текст второй песни под названием "Поцелуи войны" написал поэт Андрей Ордынец.

В ней повествование идет от лица военного.

"Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной", - поется в песне.

К армии какой страны принадлежат лирические герои песен, непонятно.

Что касается вокала, то у 75-летней Пугачевой он крайне невыразительный. Она скорее не поет, а произносит текст нараспев слабым охрипшим голосом.

После начала вторжения Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, уехала из РФ. Она длительное время выступала против войны.

В прошлом году артистка осудила обстрел киевской больницы "Охматдет". За это в Госдуме РФ призвали признать звезду иностранным агентом.

Однако в Министерстве юстиции России заявили, что не планируют объявлять Пугачеву иноагентом.