"Слёзы я спрятала в ночь". Алла Пугачева выпустила две песни о войне
Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева выпустила две песни, и обе посвящены теме войны.
Релизы опубликованы на Ютуб-канале певицы вчера вечером.
Музыку к обеим песням написал Андрей Мисин, который давно сотрудничает с примадонной эстрады.
Одна из песен получила название "Мама", ее текст певица написала сама. Это диалог матери с погибшим на войне сыном.
Ты далеко, далеко.
Мне без тебя нелегко.
Мне без тебя, сын, невмочь.
Слёзы я спрятала в ночь,
В ночь, в ночь…
Мам, для тебя я живой.
Слышишь, мам?
Буду всегда я с тобой.
Я проклинаю тот бой, мам,
Что разлучил нас с тобой.
Разлучил, разлучил…
Текст второй песни под названием "Поцелуи войны" написал поэт Андрей Ордынец.
В ней повествование идет от лица военного.
"Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной", - поется в песне.
К армии какой страны принадлежат лирические герои песен, непонятно.
Что касается вокала, то у 75-летней Пугачевой он крайне невыразительный. Она скорее не поет, а произносит текст нараспев слабым охрипшим голосом.
После начала вторжения Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, уехала из РФ. Она длительное время выступала против войны.
В прошлом году артистка осудила обстрел киевской больницы "Охматдет". За это в Госдуме РФ призвали признать звезду иностранным агентом.
Однако в Министерстве юстиции России заявили, что не планируют объявлять Пугачеву иноагентом.