В сети разгорелся скандал с известной поп-рок-группой из Киева "Антитела".

Украинский военный Виталий Верес, который получил ранение во время боевого задания в Бахмуте и потерял зрение, написал одному из основателей группы Сергею Вусику с просьбой использовать в своем видео их популярный трек "Фортеця Бахмут". На что получил резкий ответ.

"С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать наши песни?" - написал Виталию Вусик.

В комментариях под публикацией Вереса пользователи обрушились с критикой на группу "Антитела". Люди стали возмущаться группой и поддерживать военного.

Через некоторое время аккаунт группы "Антитела" в комментариях под публикациями Вереса написал, что была допущена "досадная и недопустимая ошибка".

А Вусик записал официальное извинение.

"Я признаю что был не прав. Я никоим образом не хотел обидеть или унизить военного.

Да, я не разобрался и не углубился в то, с кем разговариваю, и в силу тяжелых графиков и нашествия в комментариях под видео или в личных сообщениях кучи ботов и других разных личностей... ответил довольно резко.

При этом с первого дня публикации песня "Фортеця Бахмут" была выложена в свободный доступ для использования без каких-либо запретов. Что легко проверить. И что именно и удивило меня в сообщении Виталия, который хотел, чтобы его отметили. Но я не разобрался.

Я извиняюсь за свою реакцию. Военного, который еще и получил ранение на войне, я бы не мог и подумать оскорблять умышленно", – заявил Вусик.

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