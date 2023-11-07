В Польше отменили концерт харьковской группы "Пошлая Молли" из-за языкового скандала.

Об этом сообщил её солист Кирилл Бледный (настоящее имя - Кирилл Тимошенко) в соцсетях.

Скандал поднялся после того, как Тимошенко заявил, что в Польше его бесит польский язык, и полякам нужно выучить "нормальный" язык - русский.

"Знаете что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у@банском языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормально языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке, дол@оёбы", - заявил парень на камеру.

Далее он выложил в сториз то же самое видео, где сказанное им было повторено на польском языке. Ролик был создан с помощью искусственного интеллекта.

Позже Тимошенко заявил, что это была шутка с пародией на "имперского русского". И удивился, что многие этого не поняли.

Тем не менее, выступления были отменены. Солист сообщил об этом и принёс извинения.

"Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей", - написал Тимошенко.

Ранее у Андрея Макаревича возникли проблемы с концертами в Казахстане после публичной поддержки Израиля.

Мы также сообщали, что в Казахстане отменили концерты команды КВН "Камызяки" после поездки комиков Мусагалиева и Дорохова в т.н "ДНР".