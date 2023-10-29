У лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича возникли проблемы с концертами в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

Об этом заявил сам Макаревич.

"Мы много раз с "машиной" выступали и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Киргизии. По-моему, это всегда было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым написали песню "За тех, кто в море". Собрались к вам в очередной раз, но тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", - заявил Макаревич.

Музыкант ранее поддержал боевые действия Израиля против Палестины. О том, что после этого у него начались проблемы с концертами в бывших советских республиках Средней Азии, ранее писали телеграм-каналы.

Также мы писали, что российский артист Максим Галкин, который сообщил о поддержке Израиля, заявил, что вместе с Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать страну и останется в Израиле. Галкин сказал, что мог бы уехать, но гордится тем, что сейчас находится в Израиле - "в стране, где патриотизм – понятие не дутое и не навязанное сверху".

А вот всемирно известная эко-активистка Грета Тунберг поддержала Палестину.