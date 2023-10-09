Российский артист Максим Галкин, который ранее сообщил о поддержке Израиля, заявил, что вместе с Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать страну и останется в Израиле.

Его видео с соответствующими словами публикуют украинские и российские телеграм-каналы.

Галкин сказал, что мог бы уехать, но гордится тем, что сейчас находится в Израиле — "в стране, где патриотизм – понятие не дутое и не навязанное сверху".

"Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордится и тем, что я россиянин", — заявил Галкин в своем видео.

Ранее мы писали, что украинцы в Израиле поделились впечатлениями об обстрелах в своих видео.

А также, что ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утр еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.