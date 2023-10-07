Максим Галкин. Фото: blitz.plus

Выступивший против вторжения в Украину и впоследствии уехавший из РФ в Израиль артист Максим Галкин прокомментировал начало атаки палестинцев.

Он выразил уверенность в победе Израиля.

"Сегодня в 6.30 мы проснулись от сирен... Тяжёлое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" - написал Галкин в своем Instagram.

Против него уже развернулась целая кампания в соцсетях, которую поддерживают провоенные российские блогеры. Комментаторы спрашивают, пойдёт ли Галкин на фронт и не собираются ли они с Аллой Пугачевой вновь сменить место жительства.

Снимок (1) сообщения из соцсети

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Снимок (2) сообщения из соцсети

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Снимок (5) сообщения из соцсети

Ранее в Казахстане отменили концерты Галкина из-за аварийного состояния сцены и ремонта водопровода. Ещё в конце августа Галкин говорил, что Казахстан "на государственном уровне" препятствует его выступлениям в Алматы и Астане. Тогда он рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, однако всякий раз сталкивается с противодействием чиновников.

Мы также сообщали, что в Эстонии купившим билет на концерт Максима Галкина предложили взамен послушать солиста Rammstein.

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