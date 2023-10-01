В Казахстане отменили выступления российского шоумена и юмориста Максима Галкина.

Об этом сообщила "Новая газета Европа".

8 октября артист должен был дать концерт в Центральном концертном зале "Казахстан" в Астане. Однако 30 сентября руководство ЦКЗ объявило, что 4-10 октября на площадке будут проведены технические работы на сетях водопровода, поэтому концерт отменяется.

На 9 октября у Галкин было запланировано выступление во Дворце республики в Алматы. Однако 1 октября тот тоже закрылся — из-за аварийного состояния механики сцены, устранение которого, как сообщается в соцсетях концертной площадки, займет две недели.

В конце августа Галкин говорил, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствуют его выступлениям в Алматы и Астане. Тогда он рассказал, что его команда много месяцев пытается организовать концерты, однако все время сталкивается с противодействием чиновников.

В конце августа мы сообщали, что в Эстонии отменили сольный концерт Галкина. Причем организаторы предложили покупателям поменять билеты на два других мероприятия: выступление группы "Сплин" или концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Напомним, Галкин в России объявлен "иностранным агентом". С самого начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он последовательно выступает против войны.