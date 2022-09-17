Муж Пугачевой пародист Максим Галкин попал в список иноагентов в России
В России включили певца и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физических лиц-иноагентов.
Это следует из обновленного списка иноагентов, который публикует Министерство юстиции РФ.
В реестре ведомства указано, что Галкин занимается "осуществлением политической деятельности". В графе "сведения об иностранных источниках" указана Украина.
Напомним, что Максим Галкин с начала войны находится за границей и поддерживает Украину. В то же время его жена Алла Пугачева недавно вернулась в Россию. Отметим, что Галкин был среди первых звезд РФ, кто осудил войну.
После этого Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Ранее мы писали, что на днях пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, но ее муж Максим Галкин в то же время их делал.
"Нам с ним не по пути", - добавили в Кремле.
Также "Страна" сообщала, что недавно на концерте в Варшаве Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага. Помимо костюма артиста, освещение на сцене тоже было в жёлто-синих тонах.