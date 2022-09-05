На телецентре "Останкино" в Москве появилась нецензурная интерактивная надпись, посвященная певице Алле Пугачевой, которая недавно вернулась в Россию.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Проектор транслировал на здание надпись "Алла, где мужа прое@ала?", намекая, очевидно, на то, что Максим Галкин не приехал в Россию вместе с певицей. Известно, что у Галкина на начало сентября были запланированы гастроли в Австралии.

Напомним, Максим Галкин выступил против вторжения России в Украину. Российский "Первый канал" даже заменил Галкина в шоу "Сегодня вечером" после того, как ведущий опубликовал пост с осуждением действий России. Сама Пугачева по этому поводу публично не высказывалась.

Ранее мы приводили слова пресс-секретаря президента РФ Путина Дмитрия Пескова о том, что он не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, но ее муж Максим Галкин в то же время их делал. "С ним нам не по пути", - заявил Песков.

Также "Страна" рассказывала, что Алла Пугачева отреагировала на оскорбление режиссера Никиты Михалкова, который, комментируя возвращение певицы в РФ, назвал ее "крысой". Певица ответила Михалкову цитатой из его же фильма "Раба любви": "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!"