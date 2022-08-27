Российская певица Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию. Дизайнер Игорь Гуляев поделился видео, на котором встречает близкую подругу со словами: "Глазам не верю, неужели в самом деле?". На приветствие 73-летняя Пугачева с улыбкой отвечает: "Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?".

По всей видимости, Пугачева вернулась в Россию, как и обещала, к сентябрю — чтобы повести детей Гарри и Лизу в школу. Последние полгода семья артистки провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Буквально на прошлой неделе Аллу Пугачеву заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" в Риге.

Мужа Максима Галкина, активно симпатизирующего Украине, с ней нет. У него сейчас - тур по Европе, а на начало сентября запланированы гастроли в Австралии. Сама Пугачева на тему войны в Украине никогда публично не высказывалась.

Ранее Пугачева опубликовала в Инстаграме новое видео, снятое, судя по всему, в Израиле, куда она выехала с семьей. Подпись к ролику 73-летняя примадонна эстрады адресовала хейтерам, которые обвиняют ее в предательстве родины.

Кроме того, супруг Пугачевой, российский артист Максим Галкин заявил, что "разделяет ответственность" из-за вторжения России. Комик пожертвовал деньги Украине и заявил, что так должен поступить каждый гражданин РФ. Также Галкин заверил в дальнейшей помощи украинцам.

Недавно в сети появилось видео выступления российского артиста Максима Галкина на концерте в Варшаве в костюме цветов украинского флага. Помимо костюма артиста, освещение на сцене также было в жёлто-синих тонах.