Российская певица Алла Пугачева 31 мая опубликовала в Инстаграме новое видео, снятое, судя по всему, в Израиле, куда она выехала с семьей.

В коротком ролике она сидит на парапете на фоне зелени и улыбается.

Подпись к ролику 73-летняя примадонна эстрады адресовала хейтерам, которые обвиняют ее в предательстве родины.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" - написала Пугачева.

В пост подтянулись комментаторы, недовольные ее позицией и отъездом.

"Ну что же вы, любимая моя Алла Борисовна, вот так взяли и сбежали из страны? Из той страны, где вас любили, где вы достигли все то, чего достигли. Зачем???", "Зачем вы так??? Кто вы без "этой страны"?", "А вы считаете, что вы не оскорбляете? И ваш муж тоже не оскорбляет? Прежде чем судить кого-то, начните с себя. Ваша популярность не делает вас лучше кого-то, она делает вас ответственнее за все: за слова, за поступки, за мысли", - пишут люди.

Однако подавляющее большинство хвалят Пугачеву за острый ум и правильно выбранную позицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Как писала "Страна", в начале марта Пугачева подтвердила, что покинула Россию. Но, по ее словам, это не эмиграция, а "каникулы, отпуск и лечение".

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