Бывший лидер рок-группы "Ария" Валерий Кипелов высказался против позиции основателя ДДТ Юрия Шевчука, фактически поддержав войну в Украине.

"Бабушка, которая торгует картошкой на вокзале, - да, это тоже часть нашей родины… Но для меня родина – это и Юрий Гагарин, это знамя Победы", – заявил он на концерте.

Свою речь Кипелов завершил фразой "победа будет за нами".

Ранее Юрий Шевчук заявил на концерте в Уфе: "Родина, это не ж@па президента, которую надо все время целовать".

После этого антивоенного выступления в Уфе на Шевчука составили протокол, а позже он заявил, что концертная деятельность ДДТ в РФ подходит к концу.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.