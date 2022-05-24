Россия все еще имеет как скрытую, так и открытую поддержку в мире, особенно в южных странах Европы. Об этом заявил экс-глава МИД Павел Климкин в интервью Радио НВ.

"И скрытая, и не скрытая остается. Мы видим безумную активность и путинских троллей, но и части политиков, журналистов, имеющих историю связей с путинским режимом", - отметил дипломат.

По словам Климкина, это очень тревожный сигнал для Украины.

"Очень ясно это прослеживается в южных европейских странах, в частности в Италии и Франции, но и в других. У нас есть две фундаментальные задачи - нам нужно поддерживать тонус, эмоцию западного мира. Это критично для солидарности. Там уже начинаются определенные тревожные звоночки, и наша задача - чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - отметил Климкин.

Он также отметил, что некоторые страны неоднозначно высказываются о войне в Украине.

"Но есть и не западный мир. Очень важно, чтобы они нас не считали геополитическим инструментом. В Африке, в Латинской Америке говорят: "Вы, украинцы, реально крутые, вы с Россией, Путиным боретесь и даже побеждаете, но нам говорят, что вас используют". Эту логику тоже нужно перебить", - заявил Климкин.

Ранее экс-премьер Италии и многолетний друг Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине, однако заявил, что Украине и России нужно договариваться и приходить к компромиссу.

Напомним также, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Путиным опять рассказал, как "Польша хочет расчленить Украину".

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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