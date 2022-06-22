Осудивший вторжение России в Украину российский артист Максим Галкин больше не угрожает нацбезопасности Украины. Юморист исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, свидетельствуют данные с сайта Министерства культуры и информационной политики.

Галкин был внесен в этот перечень в ноябре 2021 года ведомством по представлению СБУ. После удаления Галкина из перечня, список сократился до 209 человек.

После полномасштабного вторжения России в Украину в "черный" список занесли всего одного человека - российского телеведущего Владимира Соловьева. Напротив его фамилии указана дата 25.03.2022.

Напомним, Галкин заявил, что разделяет ответственность за вторжение России, и пожертвовал деньги украинским беженцам.

Ранее в России после антивоенных заявлений Максима Галкина поругались Киркоров и Симонян.

Также в апреле российский "Первый канал" решил заменить Максима Галкина после его слов об осуждении действий РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.