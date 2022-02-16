Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии национальной безопасности. Двумя главными угрозами названы Россия и олигархи.

Об этом говорится в Указе №56/2022.

В тексте речь идет о том, что Российская Федерация продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки.

Также отмечается, что "деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. А нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ".

В стратегии также говорится, что олигархи "установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе посредством влияния на политические институты и процессы".

Ранее "Страна" писала о том, что украинским олигархам дали чуть больше трех месяцев на избавление от активов.

Также мы сообщали, что написано в Указе Зеленского о Дне единения 16 февраля.