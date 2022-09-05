Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от певицы Аллы Пугачевой, но ее муж Максим Галкин в то же время их делал.

Об этом Дмитрий Песков заявил журналистам, пишет "РИА Новости".



"Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков журналистам.



Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина и Аллы Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".

Напомним, российский "Первый канал" решил заменить Максима Галкина после его слов об осуждении действий РФ в Украине.

Ранее мы писали, что певица Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию и отреагировала на оскорбление режиссера Никиты Михалкова, который, комментируя возвращение певицы в РФ, назвал ее "крысой". Пугачева ответила Михалкову цитатой из его же фильма "Раба любви": "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!"

Также "Страна" приводила реакцию Аллы Пугачевой на смерть единственного президента СССР Михаила Горбачева. "Давно я так не рыдала", - написала певица в Instagram.