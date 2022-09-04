Легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который умер 30 августа. Известно, что певица посетила 3 сентября церемонию прощания в Колонном зале Дома Союзов и возложила букет розовых лилий к гробу Горбачева.

На ее странице в Instagram появился пост, в котором она выразила всю свою боль от тяжелой утраты.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное: Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропали человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь ещё не поздно", - написала Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Напомним, певица Алла Пугачева после длительного пребывания за границей вернулась в Россию и отреагировала на оскорбление режиссера Никиты Михалкова, который, комментируя возвращение певицы в РФ, назвал ее "крысой". Пугачева ответила Михалкову цитатой из его же фильма "Раба любви": "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!"

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как мировые политики отреагировали на смерть Горбачева.