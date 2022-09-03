На Новодевичьем кладбище в Москве завершилась церемония похорон первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Об этом сообщают российские издания в субботу, 3 сентября.

Михаил Горбачев похоронен рядом со своей женой Раисой, как он и хотел при жизни. Его захоронение усыпано венками и цветами.

На церемонии прощания с бывшим президентом Советского Союза присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в Москве.

Напомним, 30 августа в Москве на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. По данным Telegram-канала Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ.

Также мы писали, что после новости о смерти Михаила Горбачева в Украине начали вспоминать, как последний генсек и экс-президент СССР относился к событиям, которые сотрясают нашу страну в последние восемь лет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о политической биографии Михаила Горбачева и значении его эпохи для мира и Украины.