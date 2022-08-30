В Москве на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ. Умер сегодня вечером.

В начале октября 1988 года Михаил Горбачёв занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть стал совмещать высшие должности в партийной и государственной иерархии.

Позже, в марте 1990 года, на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачёв был избран Президентом СССР. Одновременно до декабря 1991 являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил СССР.

Уже 24 августа 1991 года Горбачев объявил о сложении полномочий Генсека ЦК. После этих событий союзная власть в лице Горбачева стала терять влияние в стране. В ноябре 1991 года Горбачёв вышел из КПСС, но партбилет сохранил на память.

Отметим, что публично Горбачев не высказывался насчет войны в Украине. Однако еще в конце июля стало известно, что Горбачев глубоко разочарован войной, которую развязал Путин. Он заявлял, что глава Кремля "разрушил все наследие, уничтожил дело его жизни".

О первой реакции Горбачева на войну рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который близко общался с Горбачевым. Он заявил, что Горбачев "все прекрасно понимает".

"Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Конечно, он понимает. Это было дело его жизни. Свобода – это дело Горбачева. Все уже забыли, кто дал свободу русской православной церкви. Кто? Михаил Сергеевич Горбачев. Свобода слова , первый закон о печати – Михаил Сергеевич Горбачев. Частная собственность впервые – Михаил Сергеевич Горбачев... Ну что он сейчас будет говорить?" – заявил Венедиктов.

Ранее мы писали, что в мае этого года на 88-м году жизни скончался Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь.

Также в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни