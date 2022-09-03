Появилось видео прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Его публикуют российские СМИ.

Сообщается, что, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана, на церемонии были послы США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в Москве Джон Салливан, Дебора Броннерт, Геза Андреас фон Гайр, Пьер Леви и Маркос Гомес Мартинес, а также телеведущий Владимир Познер.

На данный момент церемония уже завершилась. Скоро политика похоронят на Новодевичьем кладбище, где из всех лидеров СССР похоронен только Никита Хрущев, также свергнутый со своей должности.

Напомним, 30 августа в Москве на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. По данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ.

Экс-президента СССР Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.

Также мы писали, что после новости о смерти Михаила Горбачева в Украине начали вспоминать, как последний генсек и экс-президент СССР относился к событиям, которые сотрясают нашу страну в последние восемь лет. Мы подробно рассказывали, что Михаил Горбачев говорил на этот счет.

Помимо этого, "Страна" вспоминала политическую биографию Михаила Горбачева и значение его эпохи для мира и Украины.