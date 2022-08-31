Пока на западе высоко оценивают роль Михаила Горбачева в прекращении холодной войны, в Китае считают, что он угождал Западу и привел Россию к экономическому хаосу.

Горбачев был наивен и незрел, он олицетворял определенный исторический период, когда СССР колебался между путями "поиска независимого пути" и "принятия Запада", пишет Global Times.

"Слепое поклонение западной системе привело к тому, что СССР потерял независимость, а российский народ пострадал от политической нестабильности и серьезного экономического давления. Китай рассматривал это как главное предупреждение и урок, из которого следует извлечь опыт для своего собственного управления", - говорится в материале.

Напомним, как писала "Страна", Горбачев умер 30 августа. Сегодня крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы смерти Горбачева, который поддержал аннексию Крыма, но был "расстроен" полномасштабной войной.

Горбачева похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве, как он и хотел.

Напомним, в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. Станислав Шушкевич, подписывавший Беловежские соглашения, умер 3 мая 2022 года. Таким образом трое из четырех ключевых политиков, причастных к развалу СССР, умерли в 2022 году, после начала войны в Украине.