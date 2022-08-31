Во вторник, 30 августа в Москве на 92-м году жизни скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев. Его вспоминают в мире как человека, окончившего холодную войну и открывшего путь свободной Европе.

Приводим реакции известных людей на смерть Горбачева:

Генсек ООН Антонио Гутерриш:

"Горбачев сделал больше всех для мирного окончания холодной войны".

Президент США Джо Байден:

"Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Когда он пришел к власти, холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм - еще дольше, с разрушительными последствиями. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы".

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс:

"Он был человеком, который пытался обеспечить более благополучную жизнь для своего народа. Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну".

Президент Франции Эммануэль Макрон:

"Приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю".

Премьер Великобритании Борис Джонсон:

"Я опечален новостями о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и цельностью, которую он продемонстрировал, приведя холодную войну к мирному завершению".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем".

Как писала "Страна", крупнейшие западные СМИ посвятили первые полосы смерти Горбачева, который поддержал аннексию Крыма, но был "расстроен" полномасштабной войной.

Горбачева похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве, как он и хотел.

Напомним, в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. Станислав Шушкевич, подписывавший Беловежские соглашения, умер 3 мая 2022 года. Таким образом трое из четырех ключевых политиков, причастных к развалу СССР, умерли в 2022 году, после начала войны в Украине.