Михаил Горбачев. Фото: wikimedia.org

На первых полосах крупнейших западных СМИ вышли материалы о смерти последнего генсека и экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в больнице 30 августа.

Газеты вышли с такими заголовками:

  • CNN: "Бывший президент СССР, разрушивший железный занавес". "Почему на Западе Горбачева помнят как гиганта, а дома как изгоя".
  • The Times: "Лидер, помирившийся с Западом и заплативший за это".
  • Bild: "Он проложил путь к немецкому единству", "Горби, Германия кланяется тебе!".
  • Le Figaro: "Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз вопреки его народам, он отошел от чаяний пробужденных им народов".
  • El Pais: "Отец перестройки и один из самых значимых политических деятелей 20 века". La Stampa: "Его мечту о мире предала путинская Россия".
  • Rzeczpospolita: "Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и случайно разрушил его. Он также случайно отменил коммунизм. За что его любили на Западе и ненавидели в России".

Что написали крупнейшие западные СМИ о Горбачеве после смерти

Что написали крупнейшие западные СМИ о Горбачеве после смерти

Что написали крупнейшие западные СМИ о Горбачеве после смерти

Что написали крупнейшие западные СМИ о Горбачеве после смертиЧто написали крупнейшие западные СМИ о Горбачеве после смерти

Напомним, по данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ и умер 30 августа вечером. Ему был 91 год. 

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.

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