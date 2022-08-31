На первых полосах крупнейших западных СМИ вышли материалы о смерти последнего генсека и экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в больнице 30 августа.

Газеты вышли с такими заголовками:

CNN: "Бывший президент СССР, разрушивший железный занавес". "Почему на Западе Горбачева помнят как гиганта, а дома как изгоя".

The Times: "Лидер, помирившийся с Западом и заплативший за это".

Bild: "Он проложил путь к немецкому единству", "Горби, Германия кланяется тебе!".

Le Figaro: "Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз вопреки его народам, он отошел от чаяний пробужденных им народов".

El Pais: "Отец перестройки и один из самых значимых политических деятелей 20 века". La Stampa: "Его мечту о мире предала путинская Россия".

Rzeczpospolita: "Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и случайно разрушил его. Он также случайно отменил коммунизм. За что его любили на Западе и ненавидели в России".

Напомним, по данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ и умер 30 августа вечером. Ему был 91 год.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.