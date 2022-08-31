Экс-президента СССР Михаила Горбачева, который скончался сегодня вечером, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Горбачев-Фонде подтвердили, что экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом супругой, дату похорон определит семья.

Напомним, по данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ и умер сегодня вечером. Ему был 91 год.

Супруга Михаила Горбачева скончалась в сентябре 1999 года от лейкемии в возрасте 67 лет за три дня до 46-й годовщины их свадьбы. Вот как описывал свои эмоции после смерти супруги экс-президент СССР Горбачев:

"Уход Раисы стал огромным испытанием. Вся семья осиротела: и дочка, и внучки. Это нас еще больше сблизило. Тем не менее я долго чувствовал себя одиноким. Не хотелось жить, откровенно говоря. Я даже как-то не выдержал и сказал об этом вслух, хотя такая несдержанность за мной не водится. Ирина, Ксюша с Настеной — только они оказались спасением. Дочку в те дни я частенько называл Раей. Какого-то реального мгновения, когда внезапно "отпустило", не существовало. Просто я понял, что нельзя все глубже и глубже погружаться в отчаяние, тонуть в нем. Жизнь — от Бога, и никто не вправе иначе на это смотреть. Но я же к Богу еще только иду (смеется). Короче, я смирил себя, принял все, что случилось".

Мы также сообщали, что в мае этого года на 88-м году жизни скончался Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь, а также в этом месяце после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук.