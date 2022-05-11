Под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл". Об этом сообщают российские СМИ.

Его нашли мертвым в доме у шамана Алексея Пиндюрина, который родом из украинского города Харькова.

Сам он себя называет себя "Магуа". Живет в Подмосковных Мытищах и пользуется популярностью у ряда известных людей - например, его клиентом является артист Никита Джигурда.

Магуа вместе с женой принимают в частном доме, где проводит в том числе ямайские ритуалы вуду .Обеспеченным клиентам чета шаманов предлагает экзотическое излечение от похмелья. В том числе - вызов духов, принесение в жертву зверьков, купание богатых алкоголиков в крови петуха. А также "лечение" ядом жабы, который вводили под кожу.

Шаман рассказывает, что Субботин 8 мая пришел к нему и пожаловался на боли в сердце. Пиндюрин дал олигарху корвалола и уложил спать в подвале. Там Субботин и скончался. Причину смерти изучает следствие.

Напомним, 1 мая в горах Сочи погиб генеральный директор "Красной Поляны" Андрей Круковский, ему было 37 лет.

Ранее в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

Кроме того, мы также писали о том, что бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.