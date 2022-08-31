После сегодняшней новости о смерти Михаила Горбачева в Украине начали вспоминать, как последний генсек и экс-президент СССР относился к событиям, которые сотрясают нашу страну в последние восемь лет.

Напомним, что Михаил Горбачев говорил на этот счет.

В 2010 году Михаил Сергеевич в интервью Дмитрию Гордону заявил, что "будущее Украины - вместе с Россией".

В 2014 году, на вопрос корреспондента "БиБиСи", поддерживает ли Горбачев аннексию Крыма, бывший президент СССР ответил уклончиво.

"Вы хотите, чтобы я сказал да или нет? Это не ответ. Перед вами человек, у которого мать украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса - украинка. Вот, что такое наше общество. Украина как государство появляется при советской власти. А до этого была территория России", - заявил он.

Горбачев посетовал, что при ратификации Беловежских соглашений в России никто не вспомнил о Крыме. "Когда разделялись на независимые государства, надо было обговаривать судьбу Крыма", - заявлял экс-президент.

В 2016 году он уже открыто поддержал аннексию Крыма. "Я всегда - за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией", - заявил Горбачев газете Sunday Times.

За эти слова он попал на сайт "Миротворец", а СБУ запретила бывшему президенту Союза въезд в Украину на пять лет.

В 2022 году позиция Горбачева по вторжению России в Украину так и осталась по большому счету неизвестной. Лишь в конце июля российский журналист Алексей Венедиктов сообщил, что бывший генсек "расстроен" тем, что происходит.

"Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает. Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева. Все уже забыли, кто дал свободу Русской православной церкви. Кто? Михаил Сергеевич Горбачев. Свобода слова, первый закон о печати – Михаил Сергеевич Горбачев. Частная собственность впервые - Михаил Сергеевич Горбачев... Ну, что он сейчас будет говорить?" - заявил Венедиктов.

Напомним, по данным Mash, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками. Он лежал в спецотделении ЦКБ и умер сегодня вечером. Ему был 91 год.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, как он и хотел.