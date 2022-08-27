Новая наступательная фаза войны может оказаться рискованной для Украины - The New York Times
Наступление, которым Украина может попытаться выйти из военного тупика, может оказаться рискованным.
Об этом пишет газета The New York Times.
Мотивации проводить такое наступление у Киева две - осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены могут подорвать европейскую поддержку.
Нынешняя окопная война с точки зрения Украины также вредна.
"Если Россия оставит контроль над большей частью южного побережья, это нанесет ущерб экономике Украины, которая и без того рушится из-за войны и поддерживается западной помощью. Это также дало бы России возможность укрепить контроль над захваченными ею территориями", - пишет издание.
Газета считает, что Путин будет использовать стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Несмотря на призывы местных "радикальных патриотов" усилить удары по Украине.
Россия, по мнению экспертов, готовится к долгой и изматывающей войне, но не крупномасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны.
В Украине же по поводу контрнаступления существует "разрыв" между политическим руководством, стремящимся к крупной победе, и военными лидерами, которые хотят убедиться, что у них достаточно войск и боевой мощи, прежде чем начинать крупное наступление.
Издание полагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой, наступательной фазы войны. Но сколько эта подготовка будет длиться - неизвестно.
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