Наступление, которым Украина может попытаться выйти из военного тупика, может оказаться рискованным.

Об этом пишет газета The New York Times.

Мотивации проводить такое наступление у Киева две - осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены могут подорвать европейскую поддержку.

Нынешняя окопная война с точки зрения Украины также вредна.

"Если Россия оставит контроль над большей частью южного побережья, это нанесет ущерб экономике Украины, которая и без того рушится из-за войны и поддерживается западной помощью. Это также дало бы России возможность укрепить контроль над захваченными ею территориями", - пишет издание.

Газета считает, что Путин будет использовать стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Несмотря на призывы местных "радикальных патриотов" усилить удары по Украине.

Россия, по мнению экспертов, готовится к долгой и изматывающей войне, но не крупномасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны.

В Украине же по поводу контрнаступления существует "разрыв" между политическим руководством, стремящимся к крупной победе, и военными лидерами, которые хотят убедиться, что у них достаточно войск и боевой мощи, прежде чем начинать крупное наступление.

Издание полагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой, наступательной фазы войны. Но сколько эта подготовка будет длиться - неизвестно.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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