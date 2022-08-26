Решение президента РФ Владимира Путина увеличить армию на 137 тысяч человек свидетельствует о том, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Об этом пишет газета New York Times.

Также отмечается, что из строя в России за полгода войны выбыло порядка 80 тысяч военных - из них примерно 20 тысяч убитыми, по оценке анонимного американского чиновника.

Отметим, что эта цифра вдвое ниже, чем данные украинских властей. При этом аналитикам по-прежнему не понятно, какая стратегия у России: усилить интенсивность кампании, сохранить ее в нынешнем темпе или искать способ закончить войну.

"Указ о расширении численности армии свидетельствует о том, что г-н Путин готов продолжать войну", - пишет газета, но уточняет, что непонятно, как Россия собирается сдвинуть фронт с мертвой точки.

При этом эксперты не считают, что такой указ - предвестник объявления мобилизации. И предполагают, что это может быть просто формализация уже текущих усилий по набору контрактников.

Еще одна версия - Кремль планирует в следующем году включить в свою армию войска "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин готовится к затяжной войне.

Также в британском издании The Guardian считают, что Путину нужна затяжная война в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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