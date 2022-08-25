В западных СМИ уделяют немало внимания гибели дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина, 29-летней Дарьи Дугиной.

Многие не верят в украинский след, другие пишут, что убийство дочери Дугина - это был вызов Путину.

Дугину взорвали в минувшее воскресенье в автомобиле по дороге из Подмосковья, где она присутствовал в качестве почетного гостя на музыкальном фестивале "Традиция", а ее отец читал лекцию. В России в убийстве Дугиной обвинили украинку Наталью Вовк (Шабан).

Аргументы против версии о причастности Украины, которые обсуждают в западных СМИ - технически это сделать сложно, учитывая повышенные меры безопасности в России.

"Надеюсь, нападение не заказано из Украины"

New York Times намекает, что к убийству Дугиной причастны некие силы внутри РФ с целью дискредитации Украины.

"Попытки покушений и заказные убийства публичных фигур были определяющим мотивом беспокойных российских 1990-х годов. В последние годы в Украине их целями становились бизнесмены и журналисты, а в последние недели, в оккупированных частях Украины, пророссийские деятели. В Москве 1990-х взрывы автомобилей были привычным делом, но в путинской России они стали редкостью. И хотя раньше украинским спецслужбам удавалось проводить операции на оккупированных Россией территориях, неподалеку от линии фронта, нет никаких оснований предполагать, что Киев способен организовать столь дерзкое нападение так близко к российской столице", - так аргументирует свое мнение автор издания.

Испанская ABC: "Нападение на дочь идеолога Путина усиливает напряжение между Москвой и Киевом"

Впрочем, уточняет издание, мишенью заказных убийств в России, в которых подозревались российские спецслужбы, обычно становились открытые критики Кремля, а не его активные сторонники.

Sun пишет, что прямых доказательств причастности Киева к преступлению нет, однако в России не умолкают обвинения в адрес украинского правительства.

Председатель Комитета по делам разведки палаты представителей США Адам Шифф в комментарии CNN предположил возможный след "различных противоборствующих групп" в России.

Впрочем, его комментарий звучит несколько двояко, полностью не исключая возможное участие Украины.

"Я надеюсь, что нападение организовано одной из этих групп, а не заказано из Украины. Мы видели ужасы военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, за которые Россия непременно должна ответить. Конечно же, я бы не хотел видеть с украинской стороны ничего похожего на убийства мирных жителей, так что очень надеюсь, что заявления представителей Киева правдивы и никакого отношению к этому убийству Украина не имеет", - добавил американский законодатель.

Бывший британский посол в России Тони Брентон сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство, истинной целью которого, по его мнению, был сам Дугин.

"Современная Россия находится под жестким контролем, и допустить, что страна, с которой Россия находится в состоянии войны, могла организовать взрыв автомобиля в Москве - при том, насколько российские власти озабочены вопросами безопасности, - довольно сложно", - сказал он Sky News.

Месть Киеву и сплочение россиян

В то же время в России стали призывать к мести Киеву.

Например, CNN цитирует журналистку Маргариту Симоньян и ее мужа, призывающих наносить удары по "центрам принятия решений".

О самой Дугиной пишут как о преемнице и единомышленнице своего отца, и большинство публикаций посвящены ему и рассуждениям о степени его влияния на Путину.

Как сообщает FOX News со ссылкой на экс-сотрудника разведывательного управления Пентагона, президента Doctrine & Strategy Consulting Ребекку Кофлер, Дугин занимает центральное место в ближайшем окружении российского президента Путина и является вдохновителем "спецоперации в Украине". По мнению эксперта, нынешняя политическая стратегия Москвы строится вокруг евразийской идеологии Дугина.

"Доктрина и стратегия Путина разработаны вокруг этой идеологии, в основе которой лежит идея российской исключительности. Подобно идее американской исключительности, чувство уникальности очень глубоко сидит в российской психике", - сказала Кофлер.

Гибель Дугиной, полагает Кофлер, сплотит тех россиян, которые подозревают, что за нападением стоит рука Украины.

Дугин и Путин

Часть изданий не исключает возможной причастности Украины и прямо указывает, что атака была направлена против самого Путина.

"Бросили вызов Путину, поэтому и погибла Дугина", - пишет итальянская La Stampa.

Итальянская газета Repubblica репортаж о взрыве автомобиля дочери Дугина на первой полосе озаглавила "Бомба для Путина". В самом материале уточняется, что "среди гипотез - внутренний терроризм".

Corriere della Sera вышла с заголовком "Россияне обвиняют Киев в нападении на Дугина".

"Бомба для Путина" - с таким заголовком вышло итальянское издание Repubblica

Немецкая Welt уверена, что Дугин является "мозгом" российского президента и подает ему идеи, как действовать в Украине.

"Дарья Дугина была дочерью человека, которого часто называют "мозгом Путина". Дугин - известный российский интеллектуал-националист, чье видение восстановленной Российский империи подводит идеологические основания под путинскую войну в соседней Украине. Больше 10 лет и отец, и дочь настаивали на российском вторжении. Оба много раз заявляли, что процветание России возможно только при условии уничтожения Украины", - вторит американский общественный вещатель NPR.

В части СМИ Дугина называют "ультраправым философом - расистом" и даже "духовным наставником" Путина.

"Духовный наставник" Владимира Путина находится в больнице после того, как чудом избежал взрыва заминированного автомобиля, в результате которого погибла его дочь. Это происходит, когда приспешники тирана требуют, чтобы он нанёс ядерный удар по Западу", - пишет Sun.

При этом отмечают, что отношения Дугина с Путиным не вполне понятны.

"Влияние Дугина на президента России Владимира Путина было предметом спекуляций, причем некоторые российские наблюдатели говорят, что оно значительно, а другие называют его минимальным", - пишет Figaro.

"Влияние Дугина на Путина иногда переоценивали. Он лишился преподавательского поста в главном московском университете и почти перестал появляться на телевидении, а США и Канада наложили на него персональные санкции в 2015-м году, после того как созданное им Международное евразийское движение объявило набор добровольцев для войны на Донбассе", - рассуждает Financial Times.

"Его описывали как "русского фашиста" и известного апологета теорий заговора. Некоторые говорят, что он помог сформировать экспансионистскую внешнюю политику российского президента. Однако степень влияния Дугина на Путина остается предметом догадок - многие информированные источники говорят, что его влияние на Кремль было минимальным", - вторит Guardian.

"Со своей длинной бородой и затянутыми назад волосами, Александр Дугин похож на пророка. Он свободно владеет английским и говорит в строгом тоне. Дугин - один из архитекторов "евразийства", имперской идеологии, настаивающей на особой роли России. Аналитики расходятся в оценке его влияния на президента Путина, но идея 60-летнего философа о том, что Россия должна собрать свои исторические территории, отвергнуть тлетворное влияние Запада и пойти своим собственным, особым путем, оказывает очевидное влияние на образ мыслей обитателей Кремля", - пишет Times, называя Дугина "человеком, сформировавшим Путина".

Журналист BBC Уилл Вернон пишет, что хотя Дугин не занимает официальной должности в правительстве, его считают близким союзником российского президента и даже называют "путинским Распутиным". Аналогичной сравнение использует Independent.

Как отмечает Figaro, в планы Дугина якобы входит объединение русскоязычных территорий в огромную восстановленную Российскую империю.

"Он хочет, чтобы эта империя включала Украину, где российские войска в настоящее время проводят то, что Москва называет специальной военной операцией", - пишет Figaro.