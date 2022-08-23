Украина не имеет отношения к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", – сказал президент.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.

22 августа в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшей Дарьи Дугиной посмертно орденом Мужества.

23 августа Дугину похоронили в Подмосковье на закрытой церемонии.

Между тем "Страна" подробно разбиралась, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.