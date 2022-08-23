Российские СМИ публикуют, как утверждается, интервью с матерью Натальи Вовк, которую ФСБ обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.

Проживающая в захваченном Мариуполе Надежда Вовк заявила, что узнала о случившемся из сообщений по телевизору.

"Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила", - заявила Надежда и подтвердила, что машина, на которой, по данным ФСБ, передвигалась по России Наталья, действительно ей принадлежит.

О смерти Дарьи Дугиной (дочери Александра Дугина) стало известно поздно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье. Следствие считает, что она погибла из-за взрывного устройства в машине.

Напомним, на Банковой причастность Натальи Вовк к убийству Дугиной отрицают. Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву авто с дочкой Дугина.

Ранее в РФ опубликовали интервью с "отцом" обвиняемой в убийстве Дугиной. Он заявил, что Вовк служила в ВСУ.

Также СМИ РФ написали о семье Вовк: сын вступил в ряды батальона "Азова", а мужем был мариуполец Михаил Шабан, а не внесенный в базу "Миротворца" Андрей Вовк, как писали ранее.