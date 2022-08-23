Российское издание Life выпустило материал о том, что известно о семье Натальи Вовк, которую Россия подозревает в убийстве Дарьи Дугиной.

Мужем Натальи Вовк, по данным журналистов, был мариуполец Михаил Шабан - а не внесенный в базу "Миротворца" Андрей Вовк, как писали ранее. Вовк - ее девичья фамилия. Бывший супруг Натальи работал на комбинате Ильича в Мариуполе.

Фамилию мужа носит дочь - Софья Шабан, с которой Наталья посещала Россию. От этого брака есть еще и сын Данил Шабан. Издание выяснило, что он занимался продажей того самого Mini Cooper, на котором Наталья, как утверждает ФСБ, въехала в Россию.

Объявление о продаже размещено в интернете, на машине - номер АН 7771, который был на видео, распространенном ФСБ. Издание сообщает, что Данил входил в мариупольскую сборную по водному поло, в последнее время проживал в Киеве, а с началом полномасштабной войны якобы вступил в полк "Азов".

Отец Натальи - Павел Вовк - как сообщается, занимался ресторанным бизнесом и компьютерными технологиями. Также владеет автосервисом.

Сама Наталья Вовк - уроженка Мариуполя. До якобы поступления в Нацгвардию (там этого не подтверждают) она торговала одеждой в частном предприятии "Пеликан", потом работала в Мариупольском филиале Первого международного украинского банка.

Последнее известное место работы Натальи - администратором ФК "Ильичёвец". Издание полагает, что туда ее устроил бывший муж, работавший на комбинате Ильича, который спонсирует футболистов.

Ранее в РФ опубликовали интервью с "отцом" обвиняемой в убийстве Дугиной. Он заявил, что Вовк служила в ВСУ.

Напомним, о смерти Дарьи Дугиной (дочери Александра Дугина) стало известно поздно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье. Следствие считает, что она погибла из-за взрывного устройства в машине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву авто с дочкой Дугина.