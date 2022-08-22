США осуждают насилие в отношении гражданских лиц.

Так прокомментировал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 22 августа.

"Мы категорически осуждаем нападения на гражданских лиц. Мы осуждаем нападения на гражданских лиц, будь то Киев, Буча, Харьков, Краматорск, Мариуполь или Москва. Это касается всех мест на земле", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, какова реакция Госдепартамента на гибель Дугиной.

Он добавил, что Украина отрицает какую-либо причастность к нападению на российскую журналистку.

Прайс также выразил уверенность в том, что РФ проведет надлежащее расследование этого убийства.

Сегодня Организация Объединенных Наций призвала к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью российской журналистки.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.

Затем в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.