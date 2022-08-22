Набирает обороты ситуация с убийством убийства Дарьи Дугиной - дочери российского идеолога. В ФСБ России обвинили Украину в случившемся.

Там заявили, что организатором выступили украинские спецслужбы, а непосредственная исполнительница - гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

Якобы она арендовала квартиру в Москве в доме, где проживала Дугина, вела за ней наблюдение с помощью автомобиля Mini Cooper, на котором регулярно меняла номера, была с Дугиной на одном фестивале непосредственно перед ее гибелью, а после подрыва уехала в Эстонию.

Российские СМИ опубликовали якобы удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан), и заявили, что она числится в составе полка "Азов".

Реакция "Азова"

Полк "Азов" отрицает информацию, как о своей причастности к подрыву, так и о связях Вовк с организацией.

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ - не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению. Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища", - говорится в заявлении.

Доказательства ФСБ

ФСБ публикует несколько видео, как утверждается, с обвиняемой украинкой Натальей Вовк.

В первом девушка проходит проверку на границе при въезде в РФ. Внизу видео стоит дата 23 июля 2022 года.

На втором она стоит у какого-то парадного. Утверждается, что это дом, где проживала Дугина. Ей не удается зайти в дверь и она начинает звонить по телефону. Дата не указана.

На третьем видео показан ее выезд из РФ, как утверждается, в Эстонию. Стоит дата 21 августа 2022 года, 12 часов дня. То есть на следующий день после убийства Дугиной.

Тут пользователи также обратили внимание на то, что что за время пребывания в РФ Вовк покрасила волосы: въезжала блондинкой, а при выезде уже стала брюнеткой.

В четвертой части показаны снимки с камер регистрации, на которых Вовк находится за рулем Mini Cooper, однако номера на автомобиле трижды меняются.

Продажа авто

В российских СМИ появилась информация, что тот самый Mini Cooper вскоре был продан на украинском сайте Auto.ria. Фамилия продавца совпадает с девичьей фамилией Натальи Вовк - Шабан.

Реакция Эстонии

В МИД Эстонии уже заявили, что не получали официального запроса от РФ по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк.

"Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чём-то в СМИ, к ним не относится", - сообщили в МИД Эстонии.

Усиленные проверки украинцев

После озвученных обвинений в Совфеде РФ призвали к усиленным проверкам украинцев при въезде в Россию.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил российским СМИ, что "все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться".

Реакция Украины

Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это могло стать результатом разборки различных политических группировок в России.

А экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери Александра Дугина взяла на себя ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия" РФ.

Напомним, что, по данным СМИ, взрывчатку в машине Дарьи Дугиной активировали с мобильного телефона неизвестного абонента.

Тем временем сам Дугин впервые прокомментировал смерть своей дочери. В своем заявлении Дугин присоединяется к версии ФСБ, что его дочь убил "нацистский украинский режим".