Ответственность за убийство дочери Александра Дугина взяла на себя ранее неизвестная "Национальная республиканская армия" России (вероятно, название должно вызывать ассоциации с Ирландской республиканской армией - Ред.).

Об этом в эфире YouTube-канала "Утро февраля" заявил живущий в Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной республиканской армией", - заявил Пономарев.

По его словам, он установил связь с "армией" и зачитал ее "манифест". Там заявляется, что некие российские "партизаны" "ставят вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России". Сам Пономарев заявил, что поддерживает действия "Национальной республиканской армии".

Отметим, что заявление Пономарева противоречит версии, высказанной в Офисе президента Украины.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Дарью Дугину убили приближенные к власти РФ политические группировки, которые хотели бы вызвать эскалацию войны с Украиной.

При этом заявление Пономарева уже активно используется провластными комментаторами в России в качестве "доказательства" того, что Украина причастна к убийству Дарьи Дугиной.

Напомним, ранее мы разбирались, как гибель дочери Дугина может поменять ситуацию в России.