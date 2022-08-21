Дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина погибла из-за сработавшего в ее машине взрывного устройства.

Таковы официальные выводы Следственного комитета РФ.

После происшествия было открыто дело по статье "убийство общеопасным способом". Сейчас проводятся экспертизы.

Напомним, что поздно вечером 20 августа российские Telegram-каналы сообщили, что в Подмосковье взорвали джип Дарьи Дугиной. Взрыв произошел на Можайском шоссе. По предварительным данным, девушка находилась в машине и погибла на месте.

Российские телеграмм-каналы также писали, что на взорванной машине должен был ехать ее отец - Александр Дугин. Но он по итогу сел в другую машину.

Тело водителя Land Cruiser Prado настолько обгорело после взрыва, что его невозможно было идентифицировать на месте. Однако предварительно установлено, что это женщина.

С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи "евразийства" предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти. Он является сторонником ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме пяти-шести западных областей.