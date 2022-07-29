ФСБ РФ 29 июля сообщила о задержании троих граждан Украины, их обвиняют якобы в "подготовке теракта в людном месте в Липецке". Об этом сообщают российские СМИ.



Сообщается, что мужчина 1988 г.р. и две женщины (1986 и 1978 г.р.) якобы являлись "диверсантами Правого сектора" и действовали под патронажем СБУ.

Сообщается, что в тайнике у них нашли взрывчатку.

Украина этой информации пока не комментировала.

Как писала "Страна", главный раввин Москвы покинул Россию из-за требований Кремля и ФСБ поддержать войну в Украине.

Ранее ФСБ опубликовала рассекреченные архивные материалы о самоубийстве Адольфа Гитлера.

Напомним, что в ФСБ РФ заявили, что Украина и НАТО готовили операцию по угону российских боевых самолетов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.