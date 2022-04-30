Центр общественных связей ФСБ опубликовал рассекреченные архивные материалы о допросе личного пилота Гитлера, командира "эскадрильи фюрера" Ганса Баура.

Впервые опубликованы документы и фотографии из дела Баура, которые раскрывают детали самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года.

Как рассказали в ЦОС ФСБ, накануне битвы за Берлин перед органами военной контрразведки "Смерш" была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии.

Военные контрразведчики в составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе "фюрербункером". Это был хорошо укрепленный забетонированный подземный бункер. Там последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер, а также министр пропаганды Йозеф Геббельс.

2 мая 1945 года был произведен захват этого бункера и задержание сотрудниками "Смерш" находившихся там эсэсовцев. После этого начали собирать информацию о местах, где могли быть высшие руководители "Третьего рейха".

Известно, что в числе свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора "Цитадель" (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше. Кроме них был личный пилот, командир "эскадрильи фюрера" Ганс Баур.

Показания очевидцев свидетельствовали, что Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. На следующий день, 1 мая, за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс.

ЦОС ФСБ представил справку на арестованного Баура от 13 декабря 1945 года из Бутырской тюрьмы, его автобиографию с переводом на русский, его фотографию с Гитлером, собственноручные показания группенфюрера на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.

Согласно показаниям Баура, до середины апреля 1945 года близкое окружение Гитлера еще полагало, что кто-нибудь сможет его уговорить оставить Берлин, но всё было безуспешно. В то же время приближенные к нему люди, находившееся рядом с ним в бункере, не знали о его намерениях.

30 апреля Баур был вызван к Гитлеру. Тот сообщил, что хочет проститься. Согласно показаниям пилота, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот настаивал, что "солдаты не могут и не хотят больше держаться" и он не может "больше этого выносить". Также Гитлер рассказал, что русские могут захватить его, применив усыпляющий газ.

"Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой", - писал Баур.

После встречи с Гитлером Баур уничтожил свои бумаги и приготовился к уходу из канцелярии. Спустя несколько часов он узнал, что Гитлер совершил самоубийство.

"В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: "Всё кончено?" "Да". "Где трупы?" "Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии", - написал Баур.

Известно, что 13 мая 1945 года сотрудники отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии обнаружили место погребения обгоревших трупов Гитлера и Евы Браун. Их подлинность подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.

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