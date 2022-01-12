Гипермаркет "Эпицентр" объяснился перед Объединенной еврейской общиной Украины (ОЕОУ) по факту продажи антисемитской литературы у себя на сайте.

Об этом говорится в ответе компании на запрос ОЕОУ, сообщает новостной портал о евреях JewishNews.

Из официального ответа следует, что сайт "Эпицентр" является маркетплейсом, на котором другие предприниматели могут продавать свои товары.

Так, продавцом антисемитских книг оказалась компания LasKnigas (ФОП Барвенко Дмитрий Олегович). В компании заявили, что они не могут представлять предпринимателей, которые реализовывают товар на торговой площадке.

В своем ответе представитель маркетплейса отмечает, что книги были удалены с сайта сразу после их выявления.

Также компания принесла свои извинения перед еврейской общиной за этот инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что "Эпицентр" через свой сайт продает сборник нацистской и антисемитской литературы. За 1499 грн украинцам предлагалось купить "подарочный комплект" из книг "Моя борьба" Адольфа Гитлера, "Международное еврейство" Генри Форда и "Крысолюди" Орея Волота.

Ранее мы также сообщали, что в 2018 году в киевской "Академкниге" торговали антисемитским изданием с обильными цитатами из "Майн Кампф".

Кроме того, писали, что депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук два раза за одну за неделю опубликовал в соцсети цитату из "Майн кампф".