Гипермаркет Эпицентр через свой сайт продает сборник нацистской и антисемитской литературы. За 1499 гривень украинцам предлагают купить "подарочный комплект" из книг "Моя борьба" Адольфа Гитлера, "Международное еврейство" Генри Форда и "Крысолюди" Орея Волота.

Стоит отметить, что Орей Волот - анонимный (в силу экстремистского содержания произведения, надо понимать) автор единственной своей книги "Крысолюди", в которой на 608 страницах разворачиваются теории про "еврейский заговор".

Напомним, депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук два раза за одну за неделю опубликовал в Фейсбуке цитату из "Майн кампф". В этом отрывке Гитлер рассуждает о том, какие народы могут стать хозяевами на планете. По его мнению, это точно не светит нациям, "ослепленным пацифизмом".

Также "Страна" сообщала, что в 20189 году в киевской "Академкниге" торговали антисемитским изданием с обильными цитатами из "Майн Кампф". На 320 страницах автор широко освещал проблемы кагала, масонства, Талмуда и то, как евреи пытаются привить свою вредоносную идеологию народам.