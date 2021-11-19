Киевсовет обратился в Израильский национальный мемориал Холокоста Яд Вашем насчет предоставления писавшему письма Адольфу Гитлеру митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому звания "Праведник народов мира".

Это скандальное решение в ходе заседания 18 ноября поддержали 72 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты предлагают наградить Шептицкого почетным званием за то, что он спасал евреев от нацистов.

"Во время Второй мировой войны с согласия Андрея Шептицкого значительное количество евреев скрывалось в греко-католических монастырях, даже в митрополичьей резиденции", - говорится в сообщении Киевсовета.

Отметим, Андрей Шептицкий - глава УГКЦ во время Второй Мировой войны, митрополит Галицкий и архиепископ Львоский. Во время прихода нацистов в Украину он писал хвалебные письма Гитлеру.

"Как глава украинской греко-католической церкви я передаю вашему превосходительству мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом. Украинский народ видит в этом освобождении столицы от большевицкого ига — предзнаменование своего освобождения из рабства", - писал Шептицкий в письме Адольфу Гитлеру вскоре после взятия Киева немцами 19 сентября 1941 года.

К слову, именно вместе с "овладением столицей Украины" нацистами начались массовые уничтожения евреев и граждан других национальностей в Бабьем Яру.

"Страна" подробно писала о том, кто такой Андрей Шептицкий и почему евреи отказали Зеленскому в прославлении греко-католического митрополита.

Также мы сообщали о том, что Зеленский в прошлом году поддержал присвоение митрополиту Шептицкому звания Праведника народов мира.