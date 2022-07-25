В ФСБ заявили, что разведка Минобороны Украины под кураторством спецслужб НАТО пыталась завербовать российских летчиков для угона боевых самолетов.

Об этом говорится в заявлении Федеральной службы безопасности РФ.

Как утверждают в Москве, российским летчикам за угон о Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ и посадку их на одном из украинских аэродромов обещали $2 миллиона и европейское гражданство.

Также, ФСБ РФ утверждает, что штурмана угоняемого в Украину самолета планировалось отравить клофелином, для чего препарат доставили в Волгоград.

В ФСБ заявили, что "основную поддержку" оказывали спецслужбы Великобритании. Кроме того, там заявили о причастности к операции журналиста-расследователя издания Bellingcat Христо Грозева.

Якобы через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс - 4 тысячи долларов для российского летчика.

Христо Грозев и ГУР МО Украины пока этих заявлений не комментировали.

Напомним, что ранее Верховная Рада установила вознаграждение за передачу ВСУ российской военной техники - от 50 тысяч до миллиона долларов.

За добровольную передачу боевого самолета российским военным полагается вознаграждение 1 миллион долларов. В такую же сумму оценен корабль 1-го или 2-го ранга. За боевой вертолет обещают 500 тысяч долларов.