Россияне планируют до конца июля сформировать 16 новых батальонов и еще один армейский корпус в Нижегородской области.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время телемарафона.

"Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам – около 4 тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон", – сообщил он.

"Идет формирование и боевое согласование, касающееся создания нового объединения. Мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию", - сказал представитель ГУР.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил численность российской группировки в Украине в 135-150 тысяч военных.

Ранее мы писали, что по данным ГУР, в боевых действиях на территории Украины сейчас участвуют 103 батальонно-тактические группы российской армии. Кроме того, еще около 40 БТГ находятся в резерве и могут использоваться против украинской армии.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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