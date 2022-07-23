В Тегеран на встречу с Раиси и Эрдоганом летал двойник Путина - глава украинской разведки
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в Тегеран на встречу с президентами Ирана и Турции летал двойник российского президента Владимира Путина.
Такую мысль он высказал в эфире телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я прямо не отвечу на этот вопрос, только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?" - сказал Буданов.
Напомним, Путин в Тегеране встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и затем провёл переговоры с аятоллой Хаменеи (высший руководитель Ирана).
По итогам встречи в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции высказали общее мнение относительно того, что США должны покинуть территорию Сирии.
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