Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в Тегеран на встречу с президентами Ирана и Турции летал двойник российского президента Владимира Путина.

Такую мысль он высказал в эфире телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я прямо не отвечу на этот вопрос, только намекну. Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?" - сказал Буданов.

Напомним, Путин в Тегеране встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и затем провёл переговоры с аятоллой Хаменеи (высший руководитель Ирана).

По итогам встречи в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции высказали общее мнение относительно того, что США должны покинуть территорию Сирии.

В отдельном материале мы рассказывали, что означает визит Путина в Иран для мира и Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



