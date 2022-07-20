По итогам встречи в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции высказали общее мнение относительно того, что США должны покинуть территорию Сирии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также все участники встречи согласны с принципом территориальной целостности Сирии и подчеркнули приверженность процессу политического урегулирования в этой стране.

Все три лидера согласились с необходимостью ликвидации ИГИЛ. И договорились, что следующая встреча России, Ирана и Турции пройдет в РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Североатлантический Альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма.

Также мы писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заверял, что Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером аятоллой Хаменеи.